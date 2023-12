È morto il bambino che aveva organizzato il suo funerale La sua storia

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 23 dicembre 2023) In una tranquilla cittadina di Bolton, la vita di Rhys Williams si è conclusa proprio come luipianificato. A soli 18 anni, il coraggio e la determinazione di Rhys hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. Nato con l’epidermolisi bollosa (EB), una malattia rara e debilitante che rende la pelle fragile come le ali di una farfalla, Rhys ha affrontato ogni giorno con un coraggio che andava oltre la sua giovane età. La suainizia da, quando ai suoi genitori fu comunicato che Rhys avrebbe avuto difficoltà a raggiungere l’adolescenza. Ma, contro ogni previsione, Rhys ha lottato con una forza straordinaria. La sua vita quotidiana era una sfida costante, con ferite e piaghe che potevano trasformarsi in minacce mortali. Nonostante ciò, frequentava la scuola con il supporto di una supervisione ...