È in atto un attacco al cuore della Costituzione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 dicembre 2023) Con oggi si interrompe la mia rubrica “Senza censura” ospitata per oltre due mesi sul quotidiano La Notizia che ringrazio. L’ultimo articolo lo scrivo sul sistema di stampo piduista, a tratti criminale, che si sta sempre più impadronendo dello Stato e del nostro Paese. , che vede nella destra la testa di ponte e l’anima e in buona parte dell’opposizione il ventre molle. Laantifascista è stata tradita da molti presunti custodistessa e dalla maggioranza dei parlamentari e dei governanti che hanno guidato il Paese nel corso degli ultimi decenni. Ora si mette in campo con le destre la spallata finale. Ecco il disegno eversivo dell’ordine costituzionale: assetto verticistico dello Stato, con il premiarato/presidenzialismo per l’uomo o la donna forte al potere, accompagnato da una legge elettorale truffa che al confronto la legge Scelba ...