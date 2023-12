È dura | ma si può superare la fine di un amore

Leggi su gqitalia

(Di sabato 23 dicembre 2023) Partiamo da una premessa: il dolore che avete provato, o che state provando, è un dolore molto umano. Capita più o meno a tutti quando ci si lascia, soprattutto dopo una storia importante. Fiumi di parole, musiche, poesie, romanzi sono stati scritti; c’è chi ha girato un film, chi ha dedicato una o più opere d’arte al tema dell'abbandono. Eppure, lo sappiamo, il mal comune non fa mezzo gaudio. Anzi. A volte non è per niente facile venirne a capo. Si può rimanere incistati mesi, talvolta anni, soprattutto se si viene lasciati di punto in bianco. I rapporti sfilacciati, consumati, logori, portano con sé una fatica mentale - talvolta perfino fisica - che fa percepire quasi un senso di liberazione al termine di una storia. Si potrebbe dire che è più facile - e per certi aspetti lo è davvero - rispetto allo “shock” di un fulmine, dolorosissimo, a ciel sereno. Insomma, ...