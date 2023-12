È allarme per i “super topi giganti” | “Resistenti a tutto | possono diventare grandi come gatti Londra ne è già invasa”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Dapprima ci furono le cimici del letto parigine, ora è la volta deilondinesi. Dura vita per gli abitanti delle metropoli della vecchia Europa e per i turisti che amano frequentarla, sopratdurante le festività. Chi ha deciso di partire per la capitale inglese dovrà vedersela con i famelicibritannici che ormai hanno sviluppato una resistenza a; aicidi, alla paura di essere visti e alla presenza degli umani. L’invasione è certificata e sostenuta da numeri inequivocabili. Secondo i dati diffusi da Direct Line, l’invasione dei ratti è cresciuta portando ad un totale di 225.430 chiamate per interventi nelle maggiori città del regno Unito nell’ultimo anno. Solo a, alcuni quartieri hanno visto una crescita della popolazione dei ...

Il Viminale in una circolare inviata a tutti i prefetti avverte di «elevato rischio di azioni di natura terroristica» in vista della notte di ... (open.online)

Roma, 22 dicembre 2023 – Capodanno si avvicina, ma le tradizionali feste in piazza per il 2024 sono a rischio terrorismo . In una circolare firmata ... (ilfaroonline)

... che hanno forzatamente derubricato a 'procurato' l'esposto, circostanziato, depositato da ... in aggiunta alla problematica evidenziata sullo scorrimento, già disé importante, si sono ...La trama e il cast delle puntate di sabato 23 dicembre Episodio 14 - Chi parla muore Un aereo, che da New York doveva andare ad Atene,unbomba è costretto ad un atterraggio di emergenza ...Pensioni, a gennaio il conguaglio che rischia persino di azzerarne l'importo. Le istruzioni Inps per i soggetti a rischio.È l’allarme lanciato dall’economista Gianfranco Viesti ... C’è un problema casa enorme, per non parlare dei cambiamenti climatici. E del rapporto della città con il mondo dell’università e della ...