Ducati | il ceo avvisa | «Bagnaia è già leggenda | ma l’anno prossimo ci sarà Marquez a dare fastidio a tutti»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 dicembre 2023) Lasta vivendo il suo miglior momento nelle competizioni motoristiche. Claudio Domenicali, l’amministratore delegato della casa motoristica ne è ben consapevole, come sa anche che meglio di così non si può fare. Domenicali ha rilasciato un’intervista a “Marca” parlando di quanto successo quest’anno e del futuro. Si può fare ancora meglio di quanto fatto nel 2023? «Meglio, impossibile. Meglio di quest’anno è impossibile, davvero, perché siamo stati primi, secondi e terzi nel Mondiale. Abbiamo vinto l’ultima gara, abbiamo vinto il Campionato Mondiale Superbike, il Campionato Mondiale Supersport.scorso abbiamo vinto sia il mondiale di MotoGp che quello di Superbike e quest’anno ci siamo ripetuti. Nessun costruttore nella storia aveva mai vinto due volte di seguito sia MotoGP che Superbike. Inoltre abbiamo vinto in MotoGP e Superbike con il ...