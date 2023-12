Dramma Lavezzi | è in cura per abuso di stupefacenti

Un dramma per Ezequiel Lavezzi : l'ex calciatore del Napoli e del Paris Saint-Germain è stato ricoverato in Uruguay. Lavezzi , argentino, avrebbe ... (liberoquotidiano)

Dopo le notizie degli ultimi giorni che lo hanno coinvolto in una rissa, Lavezzi non smette di far parlare di sé: le ultime. Le voci intorno a ... (rompipallone)

Il Pochoè ricoverato e sta smaltendo la notte terribile nella sua lussuosa villa di Arenas de Jose Ignacio, vicino a Punta del Este. Secondo la Gazzetta dello Sport il consulto familiare sarà decisivo ...Unper Ezequiel: l'ex calciatore del Napoli e del Paris Saint - Germain è stato ricoverato in Uruguay., argentino, avrebbe subito un'aggressione e sarebbe stato accoltellato. Ora ...Ma non voglio fare drammi perché oggi ha sbagliato il nostro portierone, che ci ha sempre salvato, non se lo meritava. Al di là di quest'episodio che può succedere, credo che abbiamo sbagliare un po' ...Proprio la società biancoazzurra ha scritto una nota di cordoglio sui propri canali social: “U.S. Sestese Calcio partecipa al dolore della famiglia Delponte per la prematura e improvvisa dipartita del ...