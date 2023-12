Dove vuoi arrivare? | Pioli fuori controllo | sbrocca in conferenza stampa | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ancora uno stop per il Milan, fermato sul 2-2 (raggiunto in extremis dai rossoneri) dalla Salernitana, ultima in classifica in Serie A. Ancora una brutta partita per Stefanoe i suoi: il Milan esce con un solo punto dall'Arechi. Una partita opaca di Rafa Leao e segnata dalla papera di Mike Maignan, che ha regalato il 2-1 a Candreva). Altissima tensione, anche in campo: al termine della partita, dopo il triplice fischio, è infatti esplosa una rissa tra le due panchine, sedata a fatica dall'arbitrori. Ma la tensione albergava anche in mister, sempre più nel mirino (si pensi che l'hashtag #out era già in tendenza su Twitter prima del calcio d'inizio della partita). E la tensione del mister è esplosa in modo netto al termine della partita. Già, perché il Milan deve fare i conti con l'ultimo ...