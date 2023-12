Dove vedere Roma-Napoli in Streaming e in Tv

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 23 dicembre 2023) Torna la Serie A e torna ilche riparte dall’Olimpico, ospite in questo turno contro la. Masarà possibilela partita ine in tv? Allo Stadio Olimpico di, andrà in scena sabato 23 dicembre alle 20:45 il big match della diciassettesima giornata tra. Dopo le fatiche della Coppa Italia e la dolorosa sconfitta per quattro a zero contro il Frosinone la formazione azzurra allenata da Walter Mazzarri vuole ripartire in campionato per restare alle calcagna del Bologna (attualmente quarta classificata) e magari tentare un sorpasso. Dunque Mazzarri contro Mourinho, Osimhen contro Lukaku, un match da non perdere. Gli azzurri in campionato arrivano dalla vittoria sofferta al Maradona contro il Cagliari di ...