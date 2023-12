Dota 2 | comportamenti scorretti e violazione delle regole nel mondo degli Esport

Leggi su esports247

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nels di2, le squadre dell’Europa dell’Est stanno attirando l’attenzione, ma non per ragioni legate al loro modo di giocare. L’ascesa di squadre come 9Pandas e BetBoom è stata accompagnata da controversie legate a varie violazioni, sollevando dubbi sulla disciplina e il rispetto dei regolamenti in questa regione. 9Pandas, un team emergente, ha purtroppo ottenuto una serie di sanzioni nel corso del 2023, culminando con un evento alquanto discusso all’ESL One Kuala Lumpur. Durante una pausa di gioco, Alik “V-Tune” Vorobey ha abbandonato l’area di gioco, causando una penalità nel successivo match contro i Falcons e influenzando la strategia della squadra. Ma questa non è stata l’unica infrazione dei 9Pandas nel corso dell’anno. Una serie di...