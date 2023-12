Diretta Frosinone - Juve 1 - 1 | Baez la pareggia LIVE

(Di sabato 23 dicembre 2023) Lantus è in cerca di riscatto dopo la battuta d'arresto contro il Genoa. Alla squadra di Allegri servono i tre punti per rimanere agganciata all' Inter , ora a +4 dai bianconeri. Ma contro il ...

La Juve ntus è in cerca di riscatto dopo la battuta d'arresto contro il Genoa. Alla squadra di Allegri servono i tre punti per rimanere agganciata ... (247.libero)

La Juve ntus è in cerca di riscatto dopo la battuta d'arresto contro il Genoa. Alla squadra di Allegri servono i tre punti per rimanere agganciata ... (247.libero)

La Juve ntus è in cerca di riscatto dopo la battuta d'arresto contro il Genoa. Alla squadra di Allegri servono i tre punti per rimanere agganciata ... (247.libero)

La Juve ntus è in cerca di riscatto dopo la battuta d'arresto contro il Genoa. Alla squadra di Allegri servono i tre punti per rimanere agganciata ... (247.libero)

Dopo il lunch match- Juventus, si giocano le due gare delle 15 valide per la diciassettesima giornata del campionato di Serie AIl sabato della diciassettesima giornata del campionato di Serie A procede spedita ...... il, per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, ospita la Juventus. ... nel precedente turno sono stati sconfitti per 2 - 1 sul campo del Lecce di Roberto D'Aversa,...Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Frosinone e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 ...La Juventus ha chiuso il primo tempo in vantaggio di una rete contro il Frosinone. In uno degli anticipi del sabato del campionato italiano di Serie A la compagine di Massimiliano Allegri si è portata ...