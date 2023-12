Diego Lavezzi | fratello del Pocho | posta una sua foto a casa | “Smettetela di inventare scemenze”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ezequielè ae non in un centro di riabilitazione per disintossicarsi da dipendenze, come era stato diffuso dai media argentini nelle ore successive al misterioso incidente che aveva reso necessario il suo ricovero in ospedale con una clavicola fratturata. Questo è quello che emerge da unata sui social daldel. Nell’immagine si vede Ezequiel che dorme sul divano di, “di. Rispetto per lui e per la famiglia. Ricoverato, che palle! Parliamo del nostro Paese che adesso è messo veramente male!”. Laè statata proprio per fare chiarezza sulle voci incontrollate ...