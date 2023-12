Denver vince a Brooklyn | Philadelphia regola Toronto

(Di sabato 23 dicembre 2023) Golden State batte Washington (out Gallinari) con i 30 punti di Steph Curry NEW YORK (STATI UNITI) - Sei partite Nba nella notte italiana, senza azzurri in campo. Utah Jazz di Simone Fontecchio a riposo, mentre Danilo Gallinari è assente nel match che i Washington Wizards perdono sul parquet dei Gol

È proseguita questa notte la stagione 2023/2024 di NBA. Dopo il giorno di stop per le elezioni governative e legislative statali in alcuni Paesi ... (oasport)

I Nuggets, nonostante l'espulsione di Jokic, battono i Bulls 114-106 NEW YORK (STATI UNITI) - I campioni in carica vincono, i detentori della prima ... (ilgiornaleditalia)

Chicago , 13 dic. - (Adnkronos) - I campioni Nba in carica dei Denver Nuggets (16-9) vincono 114-106 in trasferta sul campo dei Chicago Bulls (9-16). ... (liberoquotidiano)

Jokic non brilla nella sfida tra candidati MVP contro Doncic (38 punti), mabatte facilmente Dallas davanti al proprio pubblico. I Lakers invece vanno ko contro i Knicks ...rimonta eanche ...... dove si affrontavano i New York Knicks ed iNuggets; nell'occasione vennero espulsi 10 giocatori, tra cui anche il campione dei Nuggets Carmelo Anthony 2007 " Il Milanla Coppa del ...Terza vittoria consecutiva per i Nuggets, che infliggono la quinta sconfitta di fila ai Nets grazie ai 63 punti della coppia Nikola Jokic – Jamal Murray. Una Brooklyn intensa e ...e Sharpe (10 punti e 13 rimbalzi dalla panchina), ma è Denver a vincere. Altra sfida molto combattuta è quella che si chiude con il successo di Philadelphia che, in casa, si impone 121-111 su Toronto.