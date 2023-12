Dengue | in 20 anni casi decuplicati | l’OMS allarma | “Italia con più casi in Europa | rischio elevato”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Crescono a dismisura i contagi da. Negli ultimi 20, isegnalati in tutto il mondo sono passati da 500.000 a 5,2 milioni. Numeri preoccupanti che rappresentano una sfida difficile per la salute pubblica, questo l’allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che dal 2000 al 2019 ha documentato un incremento di dieci volte deisegnalati. E l’è proprio tra i Paesi da tenere sott’occhio considerando che nel 2023 è stato il paese europeo con il maggior numero diautoctoni.Leggi anche:, morta una donna in Toscana: ordinata disinfestazione Cos’è laLaè una malattia tropicale trasmessa dalle zanzare causata da ...

