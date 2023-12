DAZN lancia l’offerta di Natale | piano Standard scontato per 6 mesi

(Di sabato 23 dicembre 2023)torna in offerta: per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di ottenere uno sconto sul canone dell’abbonamento alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. Grazie alla promozione in corso, valida fino al prossimo 26 di dicembre, è possibile accedere acon un prezzo ridotto per i primi 6. Vediamo i dettagli completi.è in offerta per 6a prezzo ridotto La nuova promozione è valida tramite la pagina dedicata del sito, disponibile dal link qui di sotto. Lo sconto si applica all’abbonamento annuale con pagamento mensile, normalmente proposto al costo di 30,99 euro al mese. Grazie alin corso, invece,è ...

Dopo la sorprendente e pesante eliminazione in Coppa Italia, Mazzarrii titolarissimi col ... dove vedere la partita: La partita fra Roma e Napoli sarà trasmessa in esclusiva sualle 20:45. ...Dopo la sorprendente e pesante eliminazione in Coppa Italia, Mazzarrii titolarissimi col ... dove vedere la partita La partita fra Roma e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su. Gli ...La Serie B è pronta a regalare nuove emozioni nella sua 18ª giornata di campionato. Un turno interessante per comprendere quanto le gare in previsione ...Il giornalista di Dazn Tommaso Turci, alla vigilia di Roma-Napoli, è intervenuto a 1 Station Radio per parlare del match. Ecco le sue parole: “Credo che la Roma di Josè Mourinho abbia una grande ...