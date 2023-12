Daniele Pettinari | chi è l’ex marito di Enrica Bonaccorti e padre di Verdiana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023): dalla loro unione è nataprima ed unica figlia della coppia. Durante la gravidanza i due affrontano un momento delicato, poichè quando l’autrice di “Amara Terra Mia” era al quarto mese, si trovano senza casa e vanno a vivere sotto lo stesso tetto della madre Titti. Pochi giorni dopo che la figlia viene alla luce, Enricaritorna alla casa materna insieme a. Ilquando la piccola non aveva ancora compiuto un anno, un giorno esce dall’abitazione non facendone più ritorno. Da quel momento, la nota presentatrice continuerà la sua vita senza l’uomo che aveva sposato affrontando la crescita della figlia in solitudine. ...