Daniele Capezzone | cucù al posto di Gesù ? Non è folklore

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Apocalisse farlocca a parte, siamo ormai vicinissimi a Natale, e, come vi abbiamo raccontato ieri, sembra incredibilmente sotto attacco pure la festa cristiana per antonomasia, la più gioiosa, la più familiare. No, di tutta evidenza la soluzione non può essere quella proposta dalla pur combattiva senatrice Lavinia Mennuni, e cioè una sorta di obbligatorietà del presepe. Per evidenti ragioni liberali, un simile fallo di reazione si trasformerebbe in una clamorosa sgrammaticatura e in un autogol: non si può confondere il piano della libertà religiosa con quello di un'imposizione legislativa, sia pure - diciamo così - immaginata con le migliori intenzioni. E tuttavia non si deve nemmeno commettere l'errore uguale e contrario, e cioè quello di ritenere normale che - un passo alla volta - si affermi una sorta di divieto generalizzato delle manifestazioni esteriori di fede, anzi della fede ...