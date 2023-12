Dalla moda a suora | la storia di una vocazione particolare

(Di sabato 23 dicembre 2023) Le vie del Signore sono infinite e, allo stesso tempo, sappiamo che Lui chiama come e quando meno ce lo aspettiamo. Lache stiamo per raccontarvi ha dell’incredibile, perché ci parla di una religiosa che, tutto pensava, fuorché il Signore si ricordasse di lei. La giovane, infatti, prima di prendere i voti, aveva una L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...per la, ha permesso a Vittorio di costruire una carriera unica e variegata. Nonostante la forte influenza del padre, Vittorio ha anche una profonda sensibilità artistica, ereditatamadre, ...I consumatori sono motivati dal prodotto stesso, dal desiderio di contribuire a una causa o... E se la beneficenza legata al commercio diventasse una, se diventasse un'abitudine, per quanto ...Confindustria Moda, il 2023 chiude in positivo (+3,2%), ma margini in calo. In otto mesi export +5,1% a 54,5 miliardi.I libri di moda sono una fonte inesauribile di spunti, aneddoti, fashion tricks, ispirazioni. Dalle biografie di stilisti e personaggi che hanno segnato la storia – del costume e non solo – ai fashion ...