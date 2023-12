Dal tiraporchi alla schiscetta | guida ai regali last minute a meno di 10 euro per Natale

Leggi su open.online

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un incubo per i perfezionisti abituati a organizzarsi in anticipo o un’abitudine consolidata per i maestri dell’improvvisazione. Talvolta una necessità. La corsa contro il tempo per trovare un bel regalo didell’ultimo minuto è una sfida che richiede inventiva e intuito. E il più delle volte riuscire a restare in un budget limitato è cruciale. Tuttavia, con un pizzico di creatività e con il consiglio giusto, è possibile scovare il regalo perfetto che non solo si adatta al budget, ma che faccia anche sorridere o spiazzare chi lo riceve. Ci abbiamo pensato noi giornalisti di Open a individuare il pensiero su misura per varie tipologie. L'articolo proviene da Open.