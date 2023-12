Dal Superbonus alle pensioni | parte il cantiere Milleproroghe | un migliaio di emendamenti alla Camera Ecco cosa prevedono

Sul tavolo del Cdm di giovedì ci sarà anche un ricco pacchetto fiscale. A partiredecreto per l'attuazione del primo modulo della riforma ...Di certo c'è che il monitoraggio dei costi deldirà che la misura " non a caso definita "radioattiva"titolare del Tesoro " è destinata a costare più di quanto preventivato. Ciò ...Il lavoro sul Milleproroghe prende le mosse innanzitutto da quello che è rimasto fuori dalla manovra. A partire dal dossier Superbonus, non ancora archiviato del tutto. Durante i lavori sulla legge di ...L’idea di una Sal straordinaria per consentire una chiusura non onerosa dei lavori nei condomini è ancora sul tavolo, ma per il momento non arrivano aperture dal ministero dell’Economia. Di certo c’è ...