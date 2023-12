Dal GF a Verissimo | Sara Ricci si racconta tra lavoro e vita privata

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Da pocoha lasciato la casa del Grande Fratello e questo pomeriggio è stata ospite di Silvia Toffanin apur non amando i reality ha voluto vivere l’esperienza del Grande Fratello. Un’esperienza che le ha permesso di capire tante cose durante la permanenza nella casa di Cinecittà.ha puntualizzato a: “Sono rimasta un po’ delusa dalla mia eliminazione – ha dichiarato – non pensavo di arrivare in finale ma di stare almeno due mesi nella casa”. L’attrice nella casa ha anche incontrato la collega Beatrice Luzzi e dopo un rapporto favorevole inizialmente le due hanno iniziato a non andare più d’accordo mettendosi l’una contro l’altra. “Tengo a dire che mi sono dovuta difendere – ha riferito l’attrice sulla gieffina – pur ...