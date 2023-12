Crosetto in Polonia | Importante far sentire vicinanza stato a militari qui a difendere pace

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Agenzia Vista), 23 dicembre 2023 "Èche loe la Repubblica faccianoalle persone che lo servono che gli sono vicine, soprattutto quando queste persone, in periodi in cui quasi tutto il resto d'Italia sarà a casa con i propri cari, saranno a migliaia di km ala, a rappresentare gli interessi di tutti gli altri che in quel momento si riposeranno a casa. Per questo è giusto ringraziarli, ricordare che la Repubblica è consapevole dei loro sacrifici e del loro lavoro". Lo ha detto il Ministro della Difesa Guidoa margine del saluto aiitaliani nella base di Malbork, in. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

