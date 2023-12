Crosetto in Polonia e Lettonia per il saluto al contingente italiano

Leggi su italiasera

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il ministro della Difesa Guidoè arrivato oggi nella base di Malbork, in, per portare il proprioalimpegnato nella missione di Air policing, a difesa dello spazio aereo. Qui ha incontrato il maggiore generale Ireneusz Starzynski, comandante del centro delle operazioni aeree polacco. Domani mattinasarà a Riga, dove sono impegnati i militari dell’Esercito a Camp Adazi. “È importante che lo Stato e la Repubblica facciano sentire alle persone che lo servono che gli sono vicine, soprattutto quando queste persone, in periodi in cui quasi tutto il resto d’Italia sarà a casa con i propri cari, saranno a migliaia di km a difendere la pace, a rappresentare gli interessi di tutti gli altri che in quel momento si riposeranno ...