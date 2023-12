Cremonese-Modena | Serie B | voglia di riscatto | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023) Due squadre obbligate a ritrovare al successo dopo i passi falsi della scorsa settimana. I grigiorossi, da un lato, dovranno rimediare all’inaspettata sconfitta in casa della Feralpisalò per sperare di tornare in top 4. Il canarini, dall’altro, dopo la debacle di Como e il pari con il Cittadella, ha bisogno dei tre punti per confermarsi in zona playoff e respingere eventuali attacchi alle spalle da parte di Brescia e Sampdoria. Il fischio d’inizio a, valevole per la 18esima giornata diB, è in programma alle ore 14:00 di oggi allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Il momento delle due squadre Una settimana fa, in una giornata in cui nessuna delle grandi è riuscita a vincere, lanon è stata da meno, cadendo a sorpresa contro il fanalino di coda del campionato. L’1-0 del Turina ha ...