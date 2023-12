Covid | successo a Roma dell' open day vaccinale della Regione Lazio

(Di sabato 23 dicembre 2023) AGI - Si è concluso con un bilancio di circa 4 mila dosi di vaccino anti-somministrate, il primo “Day” organizzato dalla, guidata dalla Giunta Rocca, nelle Asla Capitale. Il dato, aggiornato alle ore 18, non è definitivo ma consolidato. La vaccinazione è stata possibile per tutti senza prenotazione dai 18 anni in su. Punti vaccinali sono stati allestiti da tutte le Asl del territorio interessando gli ospedali San Camillo, Tor Vergata, Umberto I e Sant'Andrea. E al centrodel Sant' Andrea ha fatto visita questa mattina il presidenteFrancesco Rocca dove in un'ora dall'apertura era già state somministrate 50 dosi di vaccino. "Abbiamo una bella affluenza, e francamente anche ...

Era diventato un meccanismo particolarmente diffuso durante la pandemia di- 19 quando, in ... "Da anni chiedo al governo di presentare un piano, ma non è mai", ha detto lo scorso maggio. ...... dopo gli anni dell'emergenza, le difficoltà create dalla guerra in Ucraina e il caro ... in modo che le immagini dell'alluvione del 2016, ma anche di quanto eranel 2000 e prima ancora ...CAMPOBASSO - Il bollettino Covid dell'Asrem in Molise oggi riporta un altro decesso. Si tratta di una donna di 90 anni di San Bartolomeo ...Altro che “bentornato orgoglio italiano”: mentre ad Atreju si sfoggiano slogan vuoti, lo sport nazionale è diventato fregarsene, schivare responsabilità, dare la colpa agli altri.