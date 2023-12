Covid | le regole da seguire durante le feste 2023 per non ammalarsi e non contagiare nessuno

Intendiamoci, si tratta di una eventualità teorica, ipotizzata ma difficilmente praticabile, ma secondo letornate in vigore dopo la sospensione dovuta alla pandemia di, possibile. Una ...... ma anche queste feste di Natale coldovranno avere in qualche modo a che fare. E per il terzo anno consecutivo. Dimenticate restrizioni e: la certezza ormai inamovibile " scandita da ...Viene chiesto a ospedali e Rsa di fare test a chi si presenta nelle strutture e ha i sintomi del Covid. Per i privati nessun obbligo di mascherine o isolamento. Queste le regole in vigore, ma ci sono ...Oramai c’è un consenso bulgaro sul fatto che tali regole siano state inefficaci, inutili, infondate e volte a tagliare il welfare; le necessità di spesa in seguito alla crisi del Covid ha reso lo iato ...