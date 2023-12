“Così si può capire cosa vuol dire attraversare il Mediterraneo” | l’esperienza di salvataggio in mare grazie ai visori 3d di Emergency – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) “Ho scelto di vedere ilanche se sapevo che mi avrebbe fatto male”. “È commovente”; e ancora: “Emozionante e terribile”. Questi sono solo alcuni dei commenti delle persone che hanno vissutoimmersiva fatta con i3d messi a disposizione da. Fino al 24 dicembre infatti, negli infopoint della ong presenti in 19 città in Italia, tra cui Milano, Roma, Torino, Napoli e Venezia, sarà possibile, per circa dieci minuti, salire virtualmente a bordo di una nave di ricerca e soccorso in mezzo ale provarefar parte dell’equipaggio di. “Abbiamo scelto di usare iper dare la possibilità di...