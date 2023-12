Cosa può insegnare il Mose al resto d’Italia Anche in questi giorni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 23 dicembre 2023) Questo testo è un estratto da “Fare belle le città”, il secondo numero di Comprendere, il quadrimestrale geopolitico di Comin & Partners. Venezia è una città che ha scelto coscientemente di avere “come mura il mare e come soffitto il cielo” (C. Sabbadino, 1540). La sua laguna, destinata “naturalmente” all’interramento, è il risultato di una modellazione antropica secolare che l’ha adattata, in ogni epoca, alle esigenze e agli obiettivi della società umana. Questa capacità di continuo rinnovamento ce la propone ancora oggi come modello di sostenibilità e resilienza. Infatti, solo nei falsi messaggi romantici Venezia è “sempre uguale a sé stessa”: invece la città ha co-vissuto nei secoli passati con eventi di portata globale, che hanno portato profonde trasformazioni, a livello urbano ed ambientale, economico, culturale e sociale. Negli anni precedenti al 1000, la primaria ...