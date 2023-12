Convocati Torino | out Linetty e Bellanova | c'è Radonjic

Sono 22 i giocatori convocati da Ivan Juric per la sfida al Frosinone . Il serbo ha escluso ancora Radonjic per scelta tecnica, mentre non compare... (calciomercato)

Il Torino rende nota la lista dei Convocati di Ivan Juric per la sfida di questa sera con l'Empoli: reintegra to Radonjic . Portieri: Popa, Ge... (calciomercato)

Il portiere Ochoa è ancora fuori daiquindi spazio a a Costil come estremo difensore ...prestazione sulla fascia sinistra o venga preservato essendo in ottica di passare ai granata di. ...ABC 79 - AUXILIUM58 U15 FEMMINILE: Peccato per un semplice motivo, abbiamo dimostrato il ... PEGLI 67 - ABC 43 U14: Volevamo riscattare la sconfitta con Imperia e tutti ihanno ...Nella lista dei convocati della Juve per il match contro il Frosinone c'è anche il giovane portiere classe 2002 Crespi. Il motivo è stato svelato da La Gazzetta dello Sport.La Sampdoria ha reso noti i convocati in vista del match di Primavera 1 2023/24 contro il Cagliari, in programma domani alle ore 13.00. Ecco l’elenco completo diramato dal tecnico David Sassarini.