Controlli straordinari alla movida da parte dei Carabinieri di Avellino

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera, nell’ambito di attività coordinate dProcura della Repubblica di, idella locale Compagnia, coadiuvati da personale del N.A.S. di Salerno, del NucleoIspettorato del Lavoro di, dell’ASL di, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della S.I.A.E., hanno effettuato deinel centro storico del capoluogo irpino. A seguito di tali, un locale del centro è stato sanzionato con la sospensione ad horas relativamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande per gravi irregolarità igienico-sanitarie. Contestualmente sono state riscontrate e contestate ...

Servizi Straordinari da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il controllo del territorio Con l’effettuazione di mirati ... (puntomagazine)

Cronache Cittadine Ispezionati 17 esercizi commerciali, 2 ditte edili e arrestate 3 persone di cui 2 per spaccio di sostanze stupefacenti ... (cronachecittadine)

Cronache Cittadine Ispezionati 17 esercizi commerciali, 2 ditte edili e arrestate 3 persone di cui 2 per spaccio di sostanze stupefacenti ... (cronachecittadine)

Cronache Cittadine Ispezionati 17 esercizi commerciali, 2 ditte edili e arrestate 3 persone di cui 2 per spaccio di sostanze stupefacenti ... (cronachecittadine)

el corso dell'ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano - in linea con le direttive del Prefetto di Avellino per il ... (247.libero)

Sono già stati predisposti infatti, per questo fine settimana e le giornate di Natale e Santo Stefano, appositi servizida parte di tutti i presidi dell'Arma sia del capoluogo che della ...Analoghiverranno effettuati anche nelle prossime settimane. Scarica il PDF paginaQuando dormiamo, la nostra mente si libera dalle catene del quotidiano e si avventura in terre sconosciute, creando storie straordinarie, ricche di emozioni, di paure e di speranze. Nonostante sia ...Ieri sera, nell’ambito di attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri della locale Compagnia, coadiuvati da personale del N.A.S. di Salerno, del Nucleo Carabinieri Is ...