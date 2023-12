Contributi Federazioni sportive 2024 | incremento del 6 | 7%; meno soldi al calcio | di più a volley e atletica

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sport e Salute ha assegnato iordinari allaper il. La somma complessiva è pari a 315,7 milioni di euro, distribuita ai singoli enti seguendo i criteri di meritocrazia, trasparenza e innovazione, come prevedono i nuovi indirizzi dettati dal Ministero per lo Sport e i Giovani guidato da Andrea Abodi. L’importo è superiore del 6,7% rispetto a quello del 2023 e sarà distribuito in questo modo: 289,3 milioni alleNazionali (+5,8%), 18,1 milioni agli Enti di Promozione Sportiva (+25%), 3,2 milioni alle DisciplineAssociate (+11%), 900 mila euro alle Associazioni Benemerite (+29%) e 4,2 milioni ai Gruppi Sportivi Militari e Corpi Civili dello Stato (+25%). Sono stati introdotti elementi innovativi per la ...