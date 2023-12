“Contratti bloccati da anni | la mobilitazione non si fermerà” Parla la segretaria nazionale Filcams Cgil | Bernardini | “Le imprese si arricchiscono ma gli stipendi sono da fame”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ieri sifermati i lavoratori e le lavoratrici del terziario, commercio e turismo. Cinziadella, cosa chiedete? “Chiediamo il rinnovo deinazionali.12 quelli scaduti in settori fondamentali cheil commercio, il turismo, la ristorazione. Cioltre 5 milioni di lavoratori e lavoratrici senza contratto in settori essenziali per l’economia. Settori caratterizzati da un’occupazione per la stragrande maggioranza (per il 50%) femminile e anche da tanto lavoro precario, da tanto lavoro al limite della legalità. Se pensiamo al turismo i dati ci dicono che c’è tanto lavoro nero e soprattutto tanto part time. Citante donne che hanno ...

"La Regione Lazio non ha rinnovato 2000": Dimitri Cecchinelli è responsabile della CISL FP all' ospedale San Giovanni Evangelista ... "Abbiamo riscontrato 52 mezzi, con in coda ancora ...A quel punto sono statidalle forze di polizia. vedi anche Manovra, via libera del Senato.le misure a favore della natalità e senza trascurare la sanità e i rinnovi deidella Pa. ...Astensione del terziario e manifestazioni in tutta Italia per gli adeguamenti salariali. I sindacati: "Punte di adesione del 100%. È un’emergenza, lo Stato intervenga". Le associazioni di categoria ap ...