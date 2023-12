Consip | il pm chiede un anno per Lotti Assoluzione per Tiziano Renzi

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sei anni per arrivare a una richiesta di: per, padre dell’ex presidente del Consiglio, è una magra soddisfazione quella che arriva ieri, nell’aula del processo per gli affari della, la centrale pubblica degli appalti

Otto condanne e due assoluzioni. Sono queste le richieste della Procura di Roma nell'ambito del principale processo sul caso. Tra le richieste di assoluzioni, c'è quella per Tiziano Renzi , padre del leader di Italia Viva. Al termine della requisitoria il procuratore di Roma Mario Palazzi ha sollecitato per Lotti e ...... è la condanna chiesta oggi dal pm della Procura di Roma Mario Palazzi, per l'ex Ministro dello Sport, Luca Lotti, e per l'ex parlamentare Italo Bocchino nell'ambito del caso. La richiesta è ...Sei anni per arrivare a una richiesta di assoluzione: per Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio, è una magra soddisfazione quella che arriva ieri, nell’aula del processo per gli affari ...Il PM Palazzi chiede condanne a 1 anno per l'ex ministro Lotti e l'ex parlamentare Bocchino, e assoluzione per Tiziano Renzi, nel processo sull'inchiesta Consip.