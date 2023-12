Concorso 587 Dirigenti Scolastici | l’offerta completa EdiSES per la preparazione alla selezione

È online sul portale unico del reclutamento InPA il bando per l'assunzione di dirigenti scolastici , procedura concorsuale che mette a disposizione complessivamenteposti.docenti Scuola 2023/2024: bandi e domanda 11 Dicembre 2023 Possono partecipare alper dirigenti scolastici i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e ...I posti previsti dal bando sono. La scadenza per presentare la domanda, dal 19 dicembre, è fissata al 17 gennaio 2024. L'apertura delle candidature è fissata al 19 dicembre 2023 . Ilsi ...Come abbiamo scritto si è svolto il 23 ottobre, presso il ministero dell’Istruzione, l’incontro sul concorso ordinario e sulla procedura riservata per il reclutamento dei dirigenti scolastici, a segui ...ROMA – È stato bandito un concorso nazionale ordinario, organizzato in tutte le sue fasi a livello regionale, per esami e titoli per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni ...