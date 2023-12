Concessioni balneari | il Comune di Castel Volturno non concede ancora la proroga

(Di sabato 23 dicembre 2023). «La mancata formalizzazione delladelleda parte deldidisorienta tutti gli operatori che vorrebbero poter programmare la prossima stagione estiva con maggiore serenità. L’azione molle del sindaco Petrella e della sua amministrazione, la loro melina sugli atti richiesti aidi cui ilè già in possesso, mina le certezze degli operatori che, dopo i numeri positivi dell’ultima estate, si aspettavano un sostegno istituzionale differente per poter far fare al litoralelano quel definitivo salto di qualità. Solo investimenti e un’attenta programmazione che vanno fatti in queste settimane possono garantire questo ...

I partiti al governo e i sindacati dei balneari l'hanno presa come una vittoria, in realtà non è cambiato quasi niente (ilpost)

Sulle spiagge Rimini fa da sé. In as senza di una normativa nazionale che regoli l’assegnazione delle Concessioni demaniali marittime in scadenza il ... (ilfattoquotidiano)

Nulla cambia per la prossima stagione estiva L'avvio del procedimento "consente all'amministrazione comunale di differire la data di scadenza delle concessioni attualmente in essere per il tempo ...Le prossime puntate di questa competizione sovranista, si annunciano su immigrazione, armi e balneari. Basta attraversare due saloni di Palazzo Madama per trovare altri stati d'animo. ...La giunta comunale ha approvato le linee guida per le evidenze pubbliche. Ma per l'estate prossima non cambierà nulla ...