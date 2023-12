Concessionario fantasma | un anno alla nonna senza patente intestataria di una Porsche

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sorisole. È stata condannata in abbreviato ad une 20 giorni Maria Horvat, 76 anni,di Principe e Fardi Horvat, rampolli della famiglia rom di stanza in Val Cavallina. I reati contestati sono l’intestazione fittizia di unaCayenne (la donna è analfabeta e non ha ladi guida) e una percezione indebita del reddito di cittadinanza. L’anziana è stata invece assolta per la fittizia intestazione di una casa acquistata a Capriate San Gervasio, che infatti le è stata restituita su disposizione del gup. Il giudice ha accolto la tesi del difensore Pierfrancesco Mussumeci: l’abitazione è stata acquistata con una parte del denaro che la nuora aveva ricevuto dall’assicurazione come indennizzo dell’incidente stradale nel quale, nel 2015, morì la sua mamma. Nel corso dell’udienza preliminare di venerdì 22 ...