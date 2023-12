Comune di Napoli premi per tutti | più soldi a vigili e maestre

... e in via sussidiaria" anche all'ex governatore Stefano Caldoro e ai suoi ex assessori regionali: Giovanni Romano , Guido Trombetti, Eduardo Cosenza (attuale assessore aldi), Gaetano ...succede, a Roma soprattutto al Governo ancora no'. Un commento anche sulla recente ...per il party di nozze LAUTARO MARTINEZ E AGUSTINA GANDOLFO " È stata invece una cerimonia civile in...L’anno nuovo porta importanti aumenti per i dipendenti di Palazzo San Giacomo: a partire dai primi mesi del 2024 - entro gennaio o febbraio - cresceranno le buste paga per 9 lavoratori ...Roma, 23 dic. (askanews) – Presentato all’Istituto penale per i minorenni di Nisida il progetto del Comune di Napoli, Giffoni Experience e Giffoni Innovation Hub, ‘La voce dei giovani: Nisida”. Un pro ...