Compagnoni | “Milan su Guirassy? 5 anni fa era un pippone | adesso…”

In questo weekend torna finalmente la Serie A. Tra le sfide in programma Torino-Inter ma anche Milan- Juventus . Compagnoni dice la sua sulle squadre ... (inter-news)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato in vista del match di campionato fra Milan e Juventus (pianetamilan)

Maurizio Compagnoni , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista de match di Champions Newcastle- Milan (pianetamilan)

Telecronaca di Mauriziocon il commento di Fernando Orsi. A bordocampo Matteo Barzachi e ... Vittorie anche per il Napoli e il, mentre il Bologna batte la Roma . Fanalino di coda la ...Telecronaca di Mauriziocon il commento di Fernando Orsi. A bordocampo Matteo Barzaghi e ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A, Pobega si è operato: resterà fuori 4 mesi Operato il ...Il giornalista e telecronista ha parlato a Sky Sport del Milan, dalla sfida con la Salernitana al centravanti, obiettivo di calciomercato ...Compagnoni senza peli sulla lingua: «5 anni fa Guirassy era un pippone. Su Salernitana Milan…». Le dichiarazioni del giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato a SkySport in vista del prossimo match c ...