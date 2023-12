Compagnoni apprezza Buchanan ma avverte | «Inzaghi dovrà lavorarci!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sembra sempre più concreto e fondato l’interesse dell’Inter per Tajon. Maurizioesprime la propria opinione sull’esterno canadese del Club Bruges. BUONA IDEA – Mauriziosembra avere le idee chiarare su Tajon, il laterale classe ’99 individuato dall’Inter. Così l’esperto di Sky Sport 24: «Tajonè un diamante grezzo. Bisogna lavorare sui movimenti e sulla fase difensiva. Però ha una gamba discreta, qualità, è sfrontato, punta l’avversario. A me piace molto. Certo, non è il giocatore perfetto,lavorarci, soprattutto sulla parte tattica. Però in questo momento può essere una buona idea e una grande opportunità. Il canadese, poi, gioca a destra ma in passato ha giocato anche discretamente a sinistra». Inter-News ...