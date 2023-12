Compagni state sereni L' insulsa opposizione Pd-M5s

(Di sabato 23 dicembre 2023) Massimiliano Romeo, parlamentare della Lega, intervenendo in Aula ha sintetizzato al meglio la situazione politica: il Governo sta attuando politiche sociali che l'Italia attende da un paio di decadi e lo fa nonostante i danni ereditati dagli esecutivi precedenti. All'incessante insulso strepitare dell', il presidente dei senatori del Carroccio ha reagito abbonendoli come si fa con i bimbi indisciplinati: «». Perché di fatto la Manovra, nonostante le poche risorse disponibili, sta aiutando i ceti più deboli, le famiglie, le persone in difficoltà: quanti, cioè, avrebbe dovuto e potuto tutelare la sinistra ma mai l'ha fatto salvo criticare ora il Governo. Il leader grillino, Giuseppe Conte, apprendista comico, continua ad abbaiare alla luna convinto che i pentastellati non si rendano ...

