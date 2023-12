Commercio e turismo | oggi lo sciopero Da Bergamo | arrivati in 300 al presidio di Milano

(Di sabato 23 dicembre 2023). È in corso in queste ore la protesta dei lavoratori dele del, cioè gli addetti di pubblici esercizi, alberghi, ristorazione collettiva e commerciale, agenzie di viaggi e la cosiddetta distribuzione moderna organizzata e quella cooperativa, cioè la grande distribuzione in generale. Chiamati allosono, in tutto il Paese, oltre 5 milioni di lavoratori che, da troppo tempo, attendono il rinnovo dei loro contratti nazionali. È infatti scaduto nel 2019 il contratto che regola il comparto del, mentre è giunto a conclusione a fine 2021 il Ccnl del. A proclamare la mobilitazione sono stati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che denunciano lo stallo delle trattative e l’ormai insostenibile situazione in cui versano i ...

Attesi 7 milioni di turisti Un'indagine di Cnaspiega che questa montagna di soldi sarà alimentata dai 7 milioni di turisti attesi per le feste: 4,5 milioni gli italiani e 2,5 ......presentare domanda - hanno spiegato il presidente Eugenio Giani e l'assessore a economia e... nel caso delambulante, a ristorare i mancati mercati suoi suoli pubblici a causa dell'...Lo sciopero dei lavoratori del commercio e del turismo ha causato disagi a chi, in vista del Natale, proprio in queste ore deve fare i salti mortali per trovare i regali natalizi. Non si può però nega ...In montagna ma soprattutto nei borghi, nelle città e piccoli centri d’arte, nei paesi di origine, alla ricerca delle proprie radici: la ministra del Turismo lo sintetizza in modo perfetto, “tornano le ...