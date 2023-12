Comitato Esecutivo Eic | approvati il Piano d' Ambito Distrettuale Sannita e il Bilancio di Previsione 2024 - 2026

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ildell'EIC, riunitosi nella sede di via De Gasperi, ha approvato ild'e gli atti per l'avvio della gara per l'individuazione del socio privato ...

Via libera dalla plenaria del Parlamento europeo con 509 voti a favore, 54 contrari e 40 astenuti alla nomina di Piero Cipollone come membro del ... (247.libero)

Ildell'EIC, riunitosi nella sede di via De Gasperi, ha approvato il Piano d'Ambito Distrettuale Sannita e gli atti per l'avvio della gara per l'individuazione del socio privato della ...... Sarà titolare dello stesso dicastero nel secondoguidato da Silvio Berlusconi, a partire ... ne è stato membro per tre legislature, assumendo, tra l'altro la carica di presidente del...L'anno che sta volgendo al termine è stato davvero importante per l'agricoltura della nostra regione: dall'elezione del comitato esecutivo del Distretto biologico, fino a giungere alla presentazione ...Il Comitato Esecutivo dell’Eic, riunitosi nella sede di via De Gasperi, ha approvato il Piano d’Ambito Distrettuale Sannita ...