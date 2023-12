Come sta il figlio di Paola Caruso? Michele cammina di nuovo | gli ultimi aggiornamenti

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 23 dicembre 2023), ildella showgirl italiana, ha avuto un periodo difficile a causa di problemi di salute:sta adesso il bambino? Scopriamo le ultime novità., cosa è successo aldiDurante una vacanza in Egitto,ha avuto un periodo in cui la febbre non si abbassava. Un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.