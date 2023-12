Come rendere i jeans eleganti d’Inverno? 5 outfit a prova di festa

Leggi su iodonna

(Di sabato 23 dicembre 2023) Periodo di feste. E la problematica è sempre la stessa:vestirsi, possibilmente non indossando sempre il solito tubino nero d’ordinanza? Quando anche tutta la gamma di abiti e gonne è stata esplorata – o semplicemente per chi non è avvezzo a mettere in mostra le gambe – c’è un pezzo che, a sorpresa, può svoltare l’con semplicità per la sera: un paio die tacchi: cinqueper abbinarli con stile la ...