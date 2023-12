Colpo low-cost per il Napoli | può arrivare a gennaio

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tra i numerosi profili di mercato acati al, ecco spuntare il nome low-. Puòin azzurro già in quel di. Nuovo giorno, altro nome di mercato spuntato in casa. Questa volta però, alle pendici del Vesuvio, si cambia drasticamente zona di campo, uscendo fuori dai tanti scenari inerenti al centrocampo. Un nuovo profilo potrebbe esser stato infatti individuato sulla destra da Micheli e Meluso, che potrebbero sostituire il partente Zanoli con poche spese ma con ottimi risultati. Mercato, interesse per Panos Katseris La fascia destra di casasi prepara a subire qualche variazione nei prossimi giorni, andando a riprendere lo scenario già affrontato a2023. Il poco minutaggio riservato ...

La concorrenza di un distributorecost, il terremoto, un grave problema di salute, la pandemia e i continui lavori sulla E45 lo ... infine, era ildefinitivo che portava alla chiusura dell'...Inter, ko Cuadrado: idea Candreva per la fascia destra Oltre ad un possibilein attacco, la ... L'ex Lazio e Sampdoria rappresenterebbe una pista- cost e d'esperienza, vista anche la sua ...Secondo la Gazzetta dello Sport -potrebbe prevedere non uno, ma due colpi in entrata: i nerazzurri stanno valutando anche un colpo low-cost per l'attacco, considerando la situazione sempre in bilico ...La maledizione dei crociati costringe il Real Madrid a intervenire sul mercato. Ancelotti pesca in Serie A per un assurdo colpo di gennaio ...