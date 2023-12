Colpo Forza Italia | Sonia Palmeri aderisce al partito

... l'acciaccato Locatelli e Kostic in unsolo. Ma è proprio in quella fase che il Frosinone ha avuto la possibilità di ribaltare i rapporti di. Ci ha provato con Soulé al 58', ha rischiato ......Antonio Tajani conItalia sembra l'amico colpevole di aver fatto imbucare ad una festa ai Parioli due punkabbestia sfasciati di vinaccio scadente. L'asse Ppe - Ecr "morbido" accusa quindi...Il talento bianconero apre il match con un gran gol, poi Baez la riprende e il serbo la decide tra le urla di Allegri. Cosa va e cosa non va nei bianconeri che stanno in scia all'Inter ...di Pierluigi Gambino E improvvisamente il brutto anatroccolo si trasformò in cigno. La favola natalizia ha come protagonista Caleb Ekuban, che per trequarti abbondanti di ...