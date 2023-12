Colpita una nave cisterna affiliata a Israele ; tensioni tra Iran e Usa

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un attacco nell'Oceano indiano di un sospetto drone ha causato un'esplosione su una, adibita al trasporto di prodotti chimici battente bandiera della Liberia e "". Lo ha reso noto la Uk Marine Trade Operations (Ukmto), precisando che laè stataa 200 miglia nautiche dalla città indiana di Veraval. "Sono stati segnalati alcuni danni strutturali ed è stata imbarcata acqua, ma non si registrano vittime. Si consiglia alle navi di transitare con cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta", si legge nella nota. L'attacco è avvenuto a centinaia di chilometri dall'area del Mar Rosso e dello Stretto di Bab al-Mandab, presa di mira dagli Houthi, che in risposta alla guerra a Gaza bersagliano le navi collegate ao ...

La donna è stata trovata priva di sensi in un corridio dell'hotel in provincia de L'Aquila in cui lavorava. In corso le indagini per accertare la ... (ilgiornale)

... scrive innota la sindaca di Monfalcone (Gorizia), Anna Maria Cisint, in merito alla ... Cisint si è detta "profondamentee gratificata" dalle "espressioni di affermazioni di vicinanza per ...Cindy rimanedal suo gesto e comincia a pensare che in fondo non debba trattarsi dicreatura così malvagia. Quando, mossa dalla curiosità, comincia a chiedere in giro informazioni su di ...Un attacco nell’Oceano indiano di un sospetto drone ha causato un’esplosione su una nave cisterna, adibita al trasporto di prodotti ...15:26:29 Dopo averle mostrato i genitali l’ha aggredita, colpita con un pugno e tentato di scaraventarla a terra afferrandola per i capelli. E’ quanto accaduto nei giardinetti difronte alla Reggia a u ...