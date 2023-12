Collasso Blitz degli eco-vandali a Milano | caos alla Rinascente | cosa sparano | Video

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ultima Generazione non si ferma neppure davanti alle festività. Ed ecco che nella mattinata di sabato 23 dicembre, gli eco-attivisti prendono di mira ladi. Intorno alle 11.30, in Piazza Duomo, nove ambientalisti hanno improvvisato un sit-in di protesta di fronte al grande magazzino in Galleria Vittorio Emanuele II. Tre manifestanti, poi, sono entrati nel locale con sparacoriandoli, un megafono e alcuni volantini. Durante ilsono stati urlati diversi slogan come "Si avvisa la gentile clientela che c'è uneco-sociale in corso", "L'offerta per rimanere entro gli 1,5 gradi è limitata, affrettatevi" e "Venite con noi a parlare delclimatico che ci attende". Intanto, fuori dal centro commerciale sono stati srotolati due striscioni con la scritta "Fondo Riparazione" ...

Ennesimo degli attivisti per l'ambiente che stamattina hanno bloccato il traffico a Roma Nord, sulla ... mamme, papà e nonne che hanno la possibilità di cambiare rotta rispetto al sociale ...

Gli attivisti per il clima hanno sparato coriandoli sui negozi dello shopping e appeso uno striscione per chiedere l'istituzione di un fondo riparazione per ripagare i danni degli eventi climatici est ...