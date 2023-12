Collaborazione Ue-Cina sull’IA | i pro e contro di Arcesati Merics

Leggi su formiche

(Di sabato 23 dicembre 2023) Con l’ok all’AI Act “l’Unione europea, insieme alla, si è posizionata come avamposto nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale”, spiega Rebecca, lead analyst dele co-autrice del rapporto “AI entanglements: Balancing risks and rewards of European-Chinese collaboration” pubblicato dal centro studi tedesco con il sostegno del ministero degli Esteri di Berlino. “C’è la possibilità che la, seguendo in parte l’esempio dell’Unione europea, introduca una prima bozza di legge orizzontale sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale nel 2024. Laha invece già introdotto diversi regolamenti specifici, per esempio per l’intelligenza artificiale generativa”, aggiunge. In che posizione si trova l’Unione europea? Nonostante la mancanza di campioni alla stregua di ...