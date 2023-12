Coldiretti | allarme maltempo | 22 bufere di vento in 24 ore

(Di sabato 23 dicembre 2023) In un solo giorno si sono abbattute sull’Italia 22 tempeste dicon black out, alberi divelti, rami spezzati, tetti scoperchiati e strade interrotte alla fine di un autunno che, dal punto di vista climatologico, si è classificato a livello nazionale come il più caldo di sempre dal 1800 con una temperatura di ben 2,1 gradi superiore la media storica secondo Isac Cnr. È quanto emerge dal monitoraggio dellasu dati Eswd (European Sever Weather Database) alla vigilia del Natale in un inizio inverno segnato dal caldo anomalo ma anche da raffiche diin estensione dal Nord al centro Italia. Colpite soprattutto Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte dove nelle campagne le raffiche hanno scoperchiato tetti di pagliai e fienili oltre a tettoie di stalle e serre di coltivazione. Molta paura, rileva, ...

AGI - È allarme in campagna in un autunno bollente segnato però da una media di quattro eventi estremi al giorno tra nubifragi, alluvioni e trombe ... (agi)

Fortissima preoccupazione per il marrone del Mugello, che scarseggia come poche volte nella storia. La situazione nel resto della regione (247.libero)

In Italia sono oltre 3,1 milioni le persone che hanno chiesto aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari, ... (ildenaro)

Ladi Torino in una nota anticipa che una stima completa dei danni per le strutture agricole non si può ancora fare, ma dalle prime comunicazioni si è già toccato il milione di euro : 'Al ...27): da Enel ad Acea, tutti gli accordi per innovare nei campi (Il Sole 24 Ore, pag. 28). 'Liberta' a rischio, regole sulle tecnologie avanzate', l'di Mattarella (Il Sole 24 Ore, ...REGGIO EMILIA – Ieri poco prima delle 15 in località Sesso un passeggero di un bus Seta arrivato al capolinea, si è sentito male, si è accasciato sul mezzo ed è morto sul colpo. Immediato l’allarme la ...Temperature più alte anche di 10 gradi: sarà un Natale caldo, all'insegna di un anticiclone già in azione sull'Italia ...