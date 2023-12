‘Cocaina rosa’ e francobolli all’Lsd | tre arresti a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTre uomini sono stati arrestati dai carabinieri in una sorta di hub di droghe di ogni genere in via San Nicola dei Caserti, un vicolo nel centro storico di. Sono stati sequestrati, accanto agli stupefacenti tradizionali, anchee ‘’ di Lsd, la cui assunzione avviene poggiando il foglietto sulla lingua. Insospettiti dal movimento attorno a una abitazione studentesca, dopo giorni di appostamenti i militari hanno individuato il luogo dove venivano tenuti ma probabilmente anche tagliati e confezionati gli stupefacenti. Oltre a marijuana, cocaina, hashish (in quantità importanti), i carabinieri hanno trovato oltre 200 grammi di 2CB, le pasticche di cosiddetta, di produzione sintetica, il cui costo per dose può ...